МИД Китая подтвердил участие премьера Госсовета в саммите G20

Премьер Госсовета КНР Ли Цян 9-10 сентября примет участие в саммите лидеров стран G20 в Индии. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин, передает РИА Новости.

«По приглашению правительства Индии премьер Госсовета КНР <…> примет участие в 18-м саммите лидеров стран G20», — уточнила дипломат.

Накануне президент США Джо Байден выразил разочарование возможным отсутствием председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина на предстоящем саммите Группы двадцати.

В Британии назвали последствия возможного отказа Си Цзиньпина от саммита G20. Экс-представитель Джорджа Буша-младшего на саммитах, Дэниел Прайс, счел, что если китайский лидер не приедет на саммит, это покажет «истинное отсутствие сплоченности среди стран БРИКС».

Очередной саммит G20 пройдет с 9 по 11 сентября в столице Индии в очном формате. Россию на форуме представит министр иностранных дел Сергей Лавров.

Ранее в США рассказали о попытках граждан КНР проникнуть на американские объекты.