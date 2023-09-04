В Анкаре обсудят итоги переговоров Эрдогана и Путина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит с правительством итоги переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным 5 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в канцелярии турецкого президента.

По информации агентства, 5 сентября в Анкаре пройдет заседание кабинета министров под председательством Эрдогана.

«Будут обсуждаться итоги переговоров с господином Путиным. Также будут затронуты события в Турции и экономика», — пояснил источник в канцелярии.

До этого источник в Анкаре сообщал ТАСС, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным 4 сентября в Сочи «жизнеспособность прежней зерновой сделки» и соглашение с новыми условиями ООН. Также стороны намерены обсудить поставки продовольствия в Африку через Турцию при финансовой поддержке Катара.

2 сентября в Анкаре оценили шансы возобновления прежней зерновой сделки с РФ. Источник в политических кругах Анкары отметил, что тема будет обсуждаться, но «договоренностей ждать не стоит».

Ранее в Совфеде обвинили Эрдогана в нарушении обязательств перед Россией.