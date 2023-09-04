В ГД предложили ввести уголовную ответственность для самокатчиков

Депутаты комитета по транспорту Госдумы с участием лидера фракции «Справедливая Россия» Сергея Миронова направили обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением ввести для самокатчиков уголовную ответственность. Об этом пишут «Известия».

По словам депутатов, продажи средств индивидуальной мобильности в России увеличились почти в два раза. Как следствие, выросло и количество ДТП с их участием. Так, в 2022 году количество аварий увеличилось на 40%.

«Сегодня в КоАП отсутствует норма об ответственности лиц, управлявших средством индивидуальной мобильности. В связи с высокой степенью травматического риска, создаваемого этими средствами, будет целесообразно внести дополнения в Административный кодекс и установить ответственность для таких лиц наравне с водителями иных транспортных средств», — отметили депутаты в своем обращении.

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