Попытки президента Украины Владимира Зеленского начать вторжение на полуостров закончатся для него капитуляцией. С таким заявлением выступил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, передает РИА Новости.

По его словам, «шайка» во главе с Зеленским «продолжает корчить из себя государственных деятелей». Он отметил, что «эта ОПГ» практически уничтожила Украину, но «уничтожить Крым им не удастся». Парламентарий обратил внимание, что запугать жителей полуострова «не получится».

«Зеленского будет ждать разгром и капитуляция», — сказал Гемпель.

Он подчеркнул, что на крымчан давить нельзя, так как «это опасно» для противника.

28 августа Гемпель счел преступлением ракетную атаку на Крым, которую организовали украинские военные. По его мнению, ответственность за произошедшее лежит на Зеленском и его подчиненных. При этом депутат добавил, что Киев решил уподобиться террористам и сейчас активно испытывает терпение Москвы.

Ранее в Крыму заявили, что режим на Украине является преступным и направлен на разрушение.