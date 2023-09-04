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Байден выразил разочарование, что Си Цзиньпин может отсутствовать на саммите G20

Байден разочарован, что Си Цзиньпин может отсутствовать на саммите G20

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Alex Brandon/AP

Президент США Джо Байден выразил разочарование возможным отсутствием председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина на предстоящем саммите Группы двадцати (G20), который состоится в этом месяце в Нью-Дели. Пресс-пул Белого дома сообщил об этом в воскресенье, 3 сентября. Об этом информирует ТАСС.

«Я разочарован, но все же намерен встретиться с ним [Си Цзиньпином]», — приводит пресс-пул комментарий американского лидера в связи с возможным отсутствием председателя КНР на грядущем саммите.

Ранее Бразилии предрекли сложности из-за раскола в G20 по Украине. Как отмечается в материале CNN, обострившиеся противоречия не уйдут и после окончания конфликта. Бразилия может усилить свои международные позиции, если ей удастся сгладить разногласия между членами «Большой двадцатки», что также будет зависеть от ситуации на фронте.

В конце августа президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявлял, что страна готова присоединиться к мерам, которые могут способствовать прекращению огня на Украине, а также справедливому и прочному миру.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.

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