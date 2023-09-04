Байден выразил разочарование, что Си Цзиньпин может отсутствовать на саммите G20

Президент США Джо Байден выразил разочарование возможным отсутствием председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина на предстоящем саммите Группы двадцати (G20), который состоится в этом месяце в Нью-Дели. Пресс-пул Белого дома сообщил об этом в воскресенье, 3 сентября. Об этом информирует ТАСС.

«Я разочарован, но все же намерен встретиться с ним [Си Цзиньпином]», — приводит пресс-пул комментарий американского лидера в связи с возможным отсутствием председателя КНР на грядущем саммите.

Ранее Бразилии предрекли сложности из-за раскола в G20 по Украине. Как отмечается в материале CNN, обострившиеся противоречия не уйдут и после окончания конфликта. Бразилия может усилить свои международные позиции, если ей удастся сгладить разногласия между членами «Большой двадцатки», что также будет зависеть от ситуации на фронте.

В конце августа президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявлял, что страна готова присоединиться к мерам, которые могут способствовать прекращению огня на Украине, а также справедливому и прочному миру.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.