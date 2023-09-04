Президента США проинформировали об отставке Резникова с поста министра обороны Украины

Американский президент Джо Байден находится в курсе решения главы Украины Владимира Зеленского освободить Алексея Резникова от должности министра обороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

Байдену задали вопрос, говорится в заявлении пресс-пула, о том, слышал ли он, что Зеленский намерен сменить министра обороны Украины Резникова. Байден ответил, что ему об этом известно, но при этом он отказался от каких-либо комментариев.

Ранее Алексей Резников, который уходит с поста главы Министерства обороны Украины, заявил, что не знает о своем возможном назначении послом в Великобритании в будущем.

3 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил о решении уволить Алексея Резникова с поста министра обороны страны.

31 августа нардеп Украины Ярослав Железняк говорил о том, что вероятным новым министром обороны Украины станет глава Фонда госимущества страны Рустем Умеров, а Резников займет пост посла в Великобритании.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киева.