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Зеленский решил уволить Резникова с поста министра обороны

Зеленский заявил о решении снять Резникова с должности министра обороны

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Sebastian Gollnow/AP

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале о решении уволить Алексея Резникова с поста министра обороны страны.

«Считаю, что министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом. Сейчас возглавить министерство должен Рустем Умеров», — сказал Зеленский.

Украинский лидер отметил, что Верховная рада Украины хорошо знает Умерова и он не нуждается в дополнительных представлениях. Зеленский добавил, что ожидает от парламента поддержки этой кандидатуры.

28 августа Резников заявлял, что на данный момент он не обсуждает с Зеленским возможность своей отставки.

«Украинская правда» писала, что президент Украины ищет замену Резникову. По данным издания, в качестве замены рассматриваются два кандидата — вице-премьер Александр Кубраков или министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

31 августа нардеп Украины Ярослав Железняк говорил о том, что вероятным новым министром обороны Украины станет глава Фонда госимущества страны Рустем Умеров, а Резников займет пост посла в Великобритании.

3 сентября министр обороны заявил, что Украина с февраля 2022 года получила военной помощи на сумму около $100 млрд.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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