Колонна: Нужно учитывать интересы РФ при создании системы безопасности в ЕС

Глава Министерства иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что система безопасности, которую собираются создать в Европе должна учитывать интересы всех европейских стран в том числе и России. Об этом сообщает ТАСС.

«Россия существует и будет существовать. История и география говорят о том, что значительная часть страны находится в Европе. Нам придется совместно с ней найти способ восстановить прочную архитектуру безопасности, учитывающую интересы всех сторон в сфере обеспечения стабильности», — сказала глава французского дипведомства.

Ранее Колонна уверена в том, что посол страны в Нигере Сильвен Итте может спокойно продолжать свою работу, несмотря на требования мятежников.

До этого сообщалось, что суд столицы Нигера — Ниамея — постановил лишить аккредитации и выслать из страны французского посла Сильвена Итте. В публикации отмечается, что данное решение было принято в связи с тем, что мужчина больше не является дипломатом и не имеет постоянного вида на жительство в Нигере. Согласно данным агентства, иск против сотрудника дипмиссии был подан властями Нигера.

Ранее глава мятежников предрек массовые кровопролития в Нигере при иностранной интервенции.