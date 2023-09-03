Глава МИД Франции верит в безопасность посла в Нигере

Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна уверена в том, что посол страны в Нигере Сильвен Итте может спокойно продолжать свою работу, несмотря на требования мятежников. Об этом сообщает ТАСС.

«Посол Франции является нашим полномочным представителем перед законными властями Нигера и имеет соответствующую аккредитацию. Мы уверены, что он сможет в условиях безопасности противостоять давлению мятежников», — сказала Колонна.

Ранее сообщалось, что суд столицы Нигера — Ниамея — постановил лишить аккредитации и выслать из страны французского посла Сильвена Итте. В публикации отмечается, что данное решение было принято в связи с тем, что мужчина больше не является дипломатом и не имеет постоянного вида на жительство в Нигере. Согласно данным агентства, иск против сотрудника дипмиссии был подан властями Нигера.

До этого сообщалось, что совершившие в Нигере переворот военные потребовали до 3 сентября вывести из страны все французские войска. Представитель «Национального совета по защите отечества» заявил, что 30-дневный срок, отведенный для вывода воинского контингента Франции из Нигера, истекает 3 сентября, и французским солдатам следует полностью покинуть страну до этой даты. По сведениям, полученным телеканалом, сторонники новой власти до конца недели собираются устроить бессрочную акцию протеста против пребывания французских войск в Нигере.

Ранее глава мятежников предрек массовые кровопролития в Нигере при иностранной интервенции.