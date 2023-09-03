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Слова Зеленского о жизни крымчан назвали ложью

Слова Зеленского об отсутствии цивилизации в Крыму назвали ложью

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Oleg Petrasyuk/Pool via Reuters

Представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что в Крыму нет цивилизации являются лицемерными и ложными. Об этом он сообщил РИА Новости.

«Слова Зеленского — сплошное лицемерие и ложь. С 2014 года в Крыму побывали многочисленные делегации из различных стран мира, и все они отмечали небывалое развитие и преобразование полуострова в сравнении с украинским периодом», — заявил Смирнов.

Он также отметил, что настанет время, когда Зеленского привезут в Крым в клетке «он почувствует высокое качество дорог и увидит, что цивилизация пришла в Крым только после 2014 года, когда полуостров стал российским».

Ранее издание Responsible Statecraft сообщало, что желание украинского лидера Владимира Зеленского отвоевать Крым любой ценой приводит к тяжелым последствиям. Отмечается, что Вооруженные силы Украины в настоящее время еще далеки от возможности вернуть полуостров, причем, добиться им этого, скорее всего, не получится. Кроме того, автор материала отмечает, что обескровленные украинские войска в итоге станут жертвой контратаки Вооруженных сил России, а это приведет к территориальным потерям, причем, гораздо большим, чем Украина уже понесла.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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