Разногласия между участниками «Большой двадцатки» (G20) по ситуации на Украине значительно осложнят председательство Бразилии в объединении в 2024 году. Об этом сообщает телеканал CNN Brasil.

Как отмечается в материале, обострившиеся противоречия не уйдут и после окончания конфликта. По мнению источника CNN Brasil, Бразилия может усилить свои международные позиции, если ей удастся сгладить разногласия между членами «Большой двадцатки», что также будет зависеть от ситуации на фронте.

В конце августа президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявлял, что страна готова присоединиться к мерам, которые могут способствовать прекращению огня на Украине, а также справедливому и прочному миру.

1 сентября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не согласится принять декларацию саммита Группы двадцати (G20) в Индии, если в ней не отразят позицию России.

До этого сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ознакомит лидеров стран G20 с намерениями российского коллеги Владимира Путина по прекращению конфликта на Украине.

Ранее на Украине признали «спонсором войны» компанию Bacardi.