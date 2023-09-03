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В Турции заявили, что продолжают переговоры по нормализации отношений с Сирией

МИД: Турция, РФ и Иран продолжают переговоры по нормализации отношений с Сирией

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Burhan Ozbilici/AP

Турция продолжает вести вместе с Россией и Ираном переговоры с целью нормализации отношений с Сирией. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время пресс-конференции после переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном, передает Anadolu.

«Мы вместе с Ираном и Россией продолжаем в четырехстороннем формате вести работу по Сирии. Круг вопросов большой. Есть, конечно, вещи, на которые каждая из сторон не может пойти. Мы продолжаем обсуждение», — сказал Фидан.

По его словам, турецкая сторона ожидает конкретных мер от кабмина Сирии для благополучного возвращения сирийских беженцев на родину из Турции и предотвращения новых волн беженцев в эту страну.

До этого министр обороны России Сергей Шойгу заявил во время встречи с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, что власти РФ будут продолжать стратегическое двустороннее партнерство с турецкой стороной в целях решения задач по Сирии.

Ранее в Совфеде обвинили Эрдогана в нарушении обязательств перед Россией.

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