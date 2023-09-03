В Баварии не уволили чиновника с должности из-за нацистских листовок

Премьер-министр немецкого региона Бавария Маркус Зедер решил не убирать с должности главу министерства экономики федеральной земли Хуберта Айвангера, который еще в школьные годы распространял листовки нацистского содержания. Об этом сообщает издание Focus.

Отмечается, что он Зедер выставил ультиматум своему подчиненному согласно которому Айвангер должен ответить на ряд вопросов.

«Прошло целых 35 лет. Никто не остается таким, каким был раньше», — сказал Зедер.

Ранее полиция австралийского Квинсленда по борьбе с терроризмом предъявила обвинения троим мужчинам в связи с демонстрацией неонацистских материалов после проведения рейдов на юго-востоке штата. Полиция сообщила Guardian Australia, что офицеры обнаружили ряд оскорбительных баннеров, наклеек и листовок со свастикой в жилых домах в пригородах Брисбена, Голд-Коста в Пимпаме и Оксенфорде.

Полиция считает, что один из изъятых баннеров с нацистской символикой и словами «Гитлер был прав» был вывешен на Тихоокеанском шоссе в Хеленсвейле в ноябре 2022 года.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.