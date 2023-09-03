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Зеленский сообщил, что провел переговоры с Макроном

Зеленский сообщил об обсуждении с Макроном зернового коридора

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Sarah Meyssonnier/Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил в соцсети Х (Twitter), что провел телефонные переговоры с коллегой из Франции Эммануэлем Макроном и стороны обсудили функционирование зернового коридора, а также проблемы безопасности.

«Обсудили пути обеспечения функционирования зернового коридора и повышения безопасности Одесской области», — написал Зеленский.

Он также поблагодарил Макрона за военную помощь и договорился об участии французских компаний в предстоящем Украинском форуме оборонной промышленности.

В июле Макрон заявил, что Зеленский имеет право требовать поддержки Запада, в том числе в вопросе присоединения страны к НАТО. По мнению главы Франции, оказание Киеву поддержки в краткосрочной и долгосрочной перспективе является ответственностью стран Запада «во имя международного права». Макрон указал, что Евросоюз предоставил Украине военную помощь почти на €14 млрд, добавив, что сама Франция неоднократно вносила свой вклад.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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