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Бывший советник Кучмы рассказал о нехватке живой силы в рядах ВСУ

Экс-советник Кучмы Соскин заявил об отсутствии людских резервов у ВСУ

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Reuters

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) ощущается нехватка людских ресурсов, армия несет значительные потери, что вызывает «истерику» у президента страны Владимира Зеленского. Об этом бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил в своем блоге на YouTube.

«Украина не имеет резервов военных, и желающих сегодня туда идти воевать на линию фронта среди украинских мужчин очень мало, не хотят идти», — констатировал Соскин.

Он отметил, что, в связи с подобным развитием событий на Украине проводится насильственная мобилизация, которая усиливает социальную напряженность и нагнетает ситуацию, у населения «растет ненависть» к военно-политическому руководству страны.

До этого секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что на Украине каждые 2 месяца реализуется новый план мобилизации. По его словам, военные «берут себе столько мобилизованных, сколько нужно».

Ранее сообщалось, что украинские власти не смогут провести мобилизацию еще трех миллионов человек из-за нехватки людей и оружия. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Ранее боец ВСУ рассказал, как на Украине уклоняются от военной службы.

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