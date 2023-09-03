Желание украинского лидера Владимира Зеленского отвоевать Крым любой ценой приводит к тяжелым последствиям. Об этом сообщает Responsible Statecraft.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины в настоящее время еще далеки от возможности вернуть полуостров, причем, добиться им этого, скорее всего, не получится.

«Провал нынешнего контрнаступления сейчас широко обсуждается западными аналитиками. <...> Результатом станет длительная война на истощение, которая приведет к победе России», — сказано в сообщении.

Кроме того, автор материала отмечает, что обескровленные украинские войска в итоге станут жертвой контратакой Вооруженных сил России, а это приведет к территориальным потерям, причем, гораздо большим, чем Украина уже понесла.

Накануне военный историк, экс-офицер военной разведки Британии Фрэнк Ледвидж заявлял, что западным странам необходимо разработать план мирного урегулирования конфликта на Украине, даже если он будет отличаться от предлагаемого киевскими властями.

1 сентября бразильский журналист Лукас Лейроз писал, что сомневается в способности Украины в ходе контрнаступления вернуть Крым. По его словам, эксперты из стран Запада уже начали признавать, что Киев не сможет достичь своих целей, поставленных при начале контрнаступления в июне.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.