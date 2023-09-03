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Премьер-министр Франции пообещала запретить одноразовые электронные сигареты

Премьер Франции Борн анонсировала запрет на одноразовые электронные сигареты

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Shutterstock

Французский премьер Элизабет Борн заявила, что в рамках нового плана по борьбе с табачной зависимостью в стране запретят одноразовые электронные сигареты. Об этом сообщает RTL.

«Мы планируем представить новый план по борьбе с зависимостью от табака, в рамках которого будет введен запрет на одноразовые электронные сигареты, которые известны под названием puff», — сказала она, добавив, что такие устройства «формируют плохие привычки у молодежи», которые приводят к употреблению табака.

До этого сообщалось, что электронные сигареты в России подорожают в среднем на 30% уже в сентябре. По информации Mash, вейпы с весны уже стали стоить дороже минимум на 10%. Канал пишет, что это только начало из-за роста курсов доллара и евро (на них покупаются устройства за границей), проблем с логистикой и ужесточения законов.

Президент России Владимир Путин 23 июля подписал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним.

Ранее в Минздраве назвали среднюю продолжительность жизни россиян в 2023 году.

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