Президент Молдавии Майя Санду в поздравлении по случаю Дня национальной армии страны рассказала о модернизации вооруженных сил с помощью внутренних ресурсов и «стратегических партнеров». Ее слова приводит портал Noi.md.

«Сейчас мы работаем над тем, чтобы компенсировать период пренебрежения к оборонному сектору. В этом году, мобилизуя внутренние ресурсы и опираясь на помощь стратегических партнеров, мы добились значительного увеличения бюджетных ассигнований на модернизацию оборонного комплекса», — сказала Санду.

Президент подчеркнула, что служащие Национальной армии должны иметь современное оборудование и качественную подготовку для выполнения своих обязанностей.

До этого Санду назвала Россию источником нестабильности для страны. В то же время она подчеркнула, что Румыния является «важным защитником».

Ранее Санду заявила в интервью RadioMoldova, что для решения проблемы Приднестровья нужна победа Украины в конфликте с Россией.

По ее словам, официальный Кишинев «сделал все, чтобы не допустить втягивания» Молдавии в украинский кризис, сохранить мир и порядок в молдавском обществе, «чтобы бороться с ложью».

Ранее сообщалось, что администрация Санду стремится разорвать отношения Молдавии с Россией.