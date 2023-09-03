В Италии призвали сочетать поставки оружия на Украину с мирными усилиями

Правительство Италии не планирует менять свою политику в отношении украинского кризиса, которая заключается в одновременном предоставлении вооружений киевским властям и поиске мирных решений конфликта. Такое заявление в интервью газете la Stampa сделал министр обороны республики Гуидо Крозетто.

Глава ведомства отметил, что не считает скорое завершение боевых действий возможным вариантом развития событий. По его словам, на последней встрече с коллегами из стран Европейского союза (ЕС) у него создалось впечатление, что «до мирного урегулирования еще далеко».

«Во всех странах, включая Украину, растет убежденность в необходимости положить конец конфликту. Проблема в том, что сказать «такова ситуация, давайте на этом остановимся» невозможно», — подчеркнул Крозетто.

Он добавил, что первый шаг к завершению боевых действий должна сделать Москва. При этом Рим продолжит придерживаться сразу двух линий — оказывать Киеву военную помощь и искать пути для урегулирования конфликта.

2 сентября министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни заявил, что европейские страны не должны во всем следовать за США по вопросу Украины. Главным образом это касается снабжения киевских властей вооружениями, указал дипломат.

Ранее немецкие власти передали Украине очередной пакет военной помощи.