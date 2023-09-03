Кандидат в президенты США от Республиканской партии и бизнесмен Вивек Рамасвами рассказал о «запугивании» со стороны движения Black Lives Matter с требованием выступить в его поддержку. Рамасвами отметил, что отказался это делать. Об этом он заявил в интервью «Fox and Friends».

«Я был генеральным директором, которого, как и многих других руководителей, запугивали, заставляя… делать заявления от имени Black Lives Matter <…> Среди генеральных директоров в Америке я был единственным, кто отказался это делать», — сказал Рамасвами.

Кандидат в президенты США подчеркнул, что подобное развитие событий привело к формированию «проамериканских взглядов», которые он сегодня отстаивает.

Ранее Рамасвами, претендующий на выдвижение в президенты от Республиканской партии, заявил, что США совершили ошибку, подорвав российские трубопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток —2». Рамасвами также отметил, что хотел бы «отделить» Россию от Китая. По его мнению, альянс двух государств является самой большой угрозой для США.

Он подчеркнул, что ошибочная политика американской стороны заключается в том, что Вашингтон поступил неправильно, когда отрезал Россию от Запада, подорвав «Северные потоки», а также наложив санкционные меры на Москву.

Ранее кандидат в президенты США счел заявления Вашингтона об Украине лживыми.