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Медведев призвал Японию признать итоги Второй мировой войны

Медведев: Японии должна отказаться от милитаризации после урока Второй мировой

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в рамках мероприятия в Южно-Сахалинске по случаю отмечаемого 3 сентября Дня Победы над милитаристской Японией заявил, что Токио должен отказаться от милитаризации и признать итоги Второй мировой войны. Об этом сообщает ТАСС.

Медведев считает, что в Японии при поддержке США активно развивается военная инфраструктура, проводится закупка иностранного вооружения, включая наступательное, отменяются ограничения на военные операции за рубежом, проводятся учения вблизи Курильских островов.

«Прискорбно, что власти Японии проводят курс на новую милитаризацию страны. Они стали наследниками той Японии, которую когда-то ждал бесславный конец <...> Япония должна извлечь уроки из истории <...> и в полном объеме признать итоги Второй мировой войны, сделать все, чтобы не разгорелся пожар третьей», — отметил Медведев.

До этого Медведев называл страны Запада и их союзников прямыми «пособниками нацистов».

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.

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