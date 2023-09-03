Медведев призвал россиян бороться с нацизмом, как 80 лет назад

Россия обязана дать отпор людям, ведущим человечество к глобальной катастрофе. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

В воскресенье, 3 сентября, Медведев прибыл в Южно-Сахалинск и принял участие в мероприятиях по случаю Дня победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. В ходе своего выступления он отметил, что сейчас жителям страны особенно важно помнить уроки истории.

«Вновь подняли голову те, кто хочет доминировать в мире, как и тогда в двадцатом веке, кто готов привести человечество к глобальной катастрофе. Как и 80 лет назад, наш священный долг — дать им самый решительный отпор и одержать победу», — сказал замглавы Совбеза.

Он добавил, что граждане РФ ощущают неразрывную связь с героями прошлого. Эти люди избавили мир от фашизма и подарили народам многих государств возможность процветать и свободно развиваться, резюмировал Медведев.

В июне текущего года Государственная дума России приняла закон о переименовании дня воинской славы, который отмечался 3 сентября. Праздник получил новое официальное название — День победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Ранее Медведев словами из «Апокалипсиса» прокомментировал одобрение странами Запада украинских ударов по территории Крыма.