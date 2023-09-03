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Венгрия призвала Запад дать гарантии безопасности России

Глава канцелярии премьера Венгрии призвал Запад дать гарантии безопасности РФ

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Global Look Press

Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что для урегулирования конфликта на Украине Западу следует предоставить гарантии безопасности Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС.

Он также высказался за то, чтобы Украину не принимали в Североатлантический альянс.

Гуйяш считает, что переговоры об урегулировании конфликта могут быть эффективными только в том случае, если в них вместе с Россией и Украиной будут участвовать Соединенные Штаты.

По его мнению, у украинской стороны нет «реальных шансов вернуть территории», а Россия «не представляет угрозы для Центральной Европы».

До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна выступает против предоставления Европейским союзом нового транша военной помощи Киеву в сумму €500 млн, так как подобное развитие событий затянет конфликт еще на четыре года.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что организация не смогла разблокировать очередной транш из Европейского фонда мира для Украины.

Ранее премьер Венгрии рассказал, как Путин оценивал украинскую армию.

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