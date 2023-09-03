Президент Нигерии объявил об отзыве почти всех послов страны

Президент Нигерии Бола Тинубу объявил об отзыве всех послов страны по всему миру, кроме постоянных представителей в Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке и Женеве. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте президента африканской страны.

В публикации отмечается, что данное решение вступит в силу со 2 сентября, его приняли по итогам анализа работы нигерийских дипломатических учреждений в других странах.

В заявлении подчеркивается, что Тинубу хочет обеспечить эффективность, а также качество предоставления услуг консульствам и посольствам своей страны, гражданам, резидентам и потенциальным гостям.

До этого председатель ЭКОВАС и президент Нигерии Бола Тинубу предложил мятежникам в Нигере переходный период сроком в девять месяцев.

26 июля президента Нигера Мохамеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.

Ранее в России спрогнозировали , где в Африке будет следующий госпереворот.