Пашинян назвал условие для мира в отношениях Армении и Азербайджана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в беседе с итальянской газетой La Repubblica призвал власти Азербайджана предоставить гарантии безопасности для армян в Нагорном Карабахе.

По его словам, из-за отсутствия гарантий безопасности прогресс по мирным переговорам с Азербайджаном затянулся, а без взаимного признания территориальной целостности мирные переговоры невозможны.

«Если договор между Арменией и Азербайджаном не будет содержать таких гарантий, он будет бессмысленным», — утверждает премьер.

Пашинян заявил, что двумя основными пунктами переговорного процесса станут: реализация достигнутых ранее соглашений между Арменией и Азербайджаном о взаимном признании территориальной целостности и обсуждение прав и безопасности армян Нагорного Карабаха в формате Баку-Степанакерт в рамках международного механизма.

«Если бы эти вопросы решились, не было бы конфликта как такового», — подытожил политик.

До этого Пашинян говорил, что жизнь и безопасность 120 тыс. жителей Нагорного Карабаха под вопросом на фоне гуманитарного кризиса в регионе.

Ранее Пашиняна обвинили в желании сдать Карабах через полгода.