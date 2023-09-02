Коломойский отказался вносить многомиллионный залог

Адвокат украинского бизнесмена Игоря Коломойского Александр Лысак заявил, что его подзащитный не будет вносить залог в размере 509 млн гривен (более 1,3 млрд российских рублей). Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Лысак указал, что Коломойский намерен подавать апелляцию на решение суда. По мнению адвоката, прокуроры не представили оценок здоровья и материального состояния бизнесмена, которые бы обосновали вынесенную меру пресечения.

До этого сообщалось, что Шевченковский суд Киева арестовал Коломойского на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 509 млн гривен.

2 сентября следствие Украины предъявило предпринимателю обвинение в легализации имущества, полученного незаконным путем.

Осенью 2022 года сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины проводили у Коломойского обыски по делу о завладении имуществом компании «Укрнафта». До этого местные СМИ сообщали, что бизнесмена лишили украинского гражданства, однако официального подтверждения этому не было.

Ранее в Крыму решили полностью лишить украинских олигархов имущества в регионе.