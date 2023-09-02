Канцлер ФРГ травмировался

Канцлер Германии Олаф Шольц упал во время занятий спортом и получил травму, в связи с чем намеченная на воскресенье поездка в город Херинген была отменена. Об этом сообщает газета Frankfurter Rundschau.

Как сообщила представитель кабмина новостному порталу t-online, Шольц упал во время пробежки и получил синяки на лице. По ее словам, инцидент не повлияет на график канцлера на будущей неделе.

3 сентября Шольц планировал визит в Херинген, чтобы посетить мероприятие по случаю 25-летней годовщины деятельности председателя комитета парламента ФРГ по внешней политике Михаэля Рота в качестве члена бундестага.

До этого Шольц заявил в интервью для радиостанции Deutschlandfunk, что ФРГ будет делать ставку на возобновляемые источники энергии и не собирается использовать атомную энергию.

В конце августа бывший заместитель главы фракции партии «Левые» в бундестаге Фабио Де Мази подал заявление в прокуратуру Гамбурга о возбуждении уголовного расследования в отношении канцлера ФРГ по подозрению в даче им недостоверных показаний по так называемому делу Cum-Ex о присвоении денег государства.

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».