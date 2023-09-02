Бывший премьер-министр Франции, мэр Гавра Эдуар Филипп стал более популярным кандидатом в президенты из числа представителей правых и центристов, чем лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой OpinionWay по заказу газеты Le Parisien.

Согласно исследованию, за Филиппа на ближайших президентских выборах готовы проголосовать 33% опрошенных. При этом за Ле Пен отдать свои голоса планируют только 30% респондентов.

Как показал опрос, 19% участников исследования готовы проголосовать за министра экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета республики Брюно Ле Мэра.

В материале Le Parisien отмечается, что у Филиппа есть шанс стать единым кандидатом для избирателей, поддерживающих правых, и для тех, кто симпатизирует центристам.

В июне издание Euractiv со ссылкой на французские источники писало о том, что партия «Национальное объединение» возглавляемая Марин Ле Пен, создала «особые отношения» с Москвой, что выражается в близких взглядах как на политику, так и на геополитику, а также на схожих ценностях. Отмечалось, что расследование внешнего влияния на политическую, экономическую и финансовую жизнь Франции было инициировано партией Ле Пен в сентябре 2022 года, однако обернулось против нее самой.

Ле Пен также заявляла, что правительство Франции превращается в администрацию, а действующему президенту Франции Эммануэлю Макрону и его министрам «больше нечего сказать» перед лицом нынешнего политического кризиса.

Ранее слова Макрона о «глупости» ограничения президентских сроков посчитали шуткой.