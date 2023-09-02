Токаев провел массовые кадровые перестановки в правительстве Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уволил или перераспределил должности нескольких министров. Соответствующие постановления опубликованы на сайте главы государства.

Согласно документам, министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев был назначен главой созданного накануне министерства транспорта, Арман Шаккалиев стал министром торговли. Пост главы министерства туризма занял Ермек Маржикпаев, а министром культуры и информации стала Аида Балаева.

1 сентября Токаев подписал указ о реорганизации структуры администрации главы государства. Cогласно документу, упраздняются должности заместителей руководителя администрации президента.

В обновленную структуру будут входить руководитель администрации президента, секретарь Совбеза, начальник канцелярии, помощники президента, его советники, а также отделы администрации президента.

26 августа сообщалось, что президент Казахстана в поручил правительству урегулировать ситуацию в пунктах пропуска на границе с Киргизией. 24 августа Министерство экономики и коммерции Киргизии заявило, что Казахстан ограничивает свободу передвижения товаров в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), ужесточив контрольно-досмотровые мероприятия.

Ранее Токаев заявил, что Казахстан хотел бы внести свой вклад в развитие потенциала БРИКС.