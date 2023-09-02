Стало известно о росте поддержки Трампа среди республиканцев

Около 60% республиканцев готовы поддержать кандидатуру Дональда Трампа на праймериз, по итогам которых будет выбран представитель партии на президентских выборах в США. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного газетой The Wall Street Journal.

В материале указано, что за бывшего хозяина Белого дома проголосовали 59% респондентов. Его ближайшим преследователем оказался губернатор Флориды Рон Десантис, которого поддержали 13% опрошенных республиканцев.

Тройку лидеров, по данным издания, замыкает экс-представитель США в ООН Никки Хейли. Она набрала 8% голосов, говорится в публикации.

Предприниматель Вивека Рамасвами занял четвертое место в списке тех, кто может баллотироваться на предстоящих выборах от Республиканской партии. Желание видеть его своим кандидатом изъявили 5% участников праймериз.

Газета уточнила, что опрос проводился в период с 24 по 30 августа. В голосовании приняли участие 600 республиканцев, которые будут присутствовать на внутрипартийных выборах.

При этом The Wall Street Journal подчеркнуло, что уровень поддержки Трампа заметно вырос по сравнению с результатами апрельского опроса — на 11%. Десантис, в свою очередь, потерял 11% голосов.

Ранее Дональд Трамп оценил шансы действующего лидера США Джо Байдена принять участие в выборах 2024 года.