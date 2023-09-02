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В США удивились потенциалу российского ракетного комплекса «Сармат»

MWM: российский комплекс «Сармат» способен разрушить территорию больше Техаса

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Пресс-служба Минобороны РФ

Российский стратегический ракетный комплекс «Сармат» потенциально способен уничтожить территорию, по площади превосходящую Францию или американский штат Техас. Об этом пишет журнал Military Watch Magazine.

Как указано в материале, принятие данных установок на вооружение еще больше увеличило разрыв в военном потенциале РФ и США. В частности, речь идет о возможностях их стратегических ракетных войск наземного базирования.

«Американский арсенал межконтинентальных баллистических ракет на сегодняшний день является самым старым и наименее совершенным в мире. Он состоит из ракет Minuteman III, которые были произведены в 1970-х годах и почти не подвергались модернизации», — говорится в статье.

Издание подчеркнуло, что ранее российский президент Владимир Путин заявил об отсутствии в мире аналогов «Сармата». По словам главы государства, новый комплекс обладает выдающимися тактико-техническими характеристиками и может противостоять всем современным средствами противоракетной обороны.

«Потенциально один «Сармат» способен разрушить территорию, превышающую размеры Франции или Техаса», — отметили авторы публикации.

Согласно информации журнала, Москва приняла решение задействовать «Сармат» из-за продолжающегося вмешательства стран НАТО в украинский конфликт. В статье уточняется, что Североатлантический альянс активно наращивает свое присутствие в зоне боевых действий.

Ранее глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что ракетный комплекс «Сармат» поставлен на боевое дежурство.

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