В США удивились потенциалу российского ракетного комплекса «Сармат»

Российский стратегический ракетный комплекс «Сармат» потенциально способен уничтожить территорию, по площади превосходящую Францию или американский штат Техас. Об этом пишет журнал Military Watch Magazine.

Как указано в материале, принятие данных установок на вооружение еще больше увеличило разрыв в военном потенциале РФ и США. В частности, речь идет о возможностях их стратегических ракетных войск наземного базирования.

«Американский арсенал межконтинентальных баллистических ракет на сегодняшний день является самым старым и наименее совершенным в мире. Он состоит из ракет Minuteman III, которые были произведены в 1970-х годах и почти не подвергались модернизации», — говорится в статье.

Издание подчеркнуло, что ранее российский президент Владимир Путин заявил об отсутствии в мире аналогов «Сармата». По словам главы государства, новый комплекс обладает выдающимися тактико-техническими характеристиками и может противостоять всем современным средствами противоракетной обороны.

«Потенциально один «Сармат» способен разрушить территорию, превышающую размеры Франции или Техаса», — отметили авторы публикации.

Согласно информации журнала, Москва приняла решение задействовать «Сармат» из-за продолжающегося вмешательства стран НАТО в украинский конфликт. В статье уточняется, что Североатлантический альянс активно наращивает свое присутствие в зоне боевых действий.

Ранее глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что ракетный комплекс «Сармат» поставлен на боевое дежурство.