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В США рассказали о неудаче Байдена по Украине

Newsweek: Байден не смог убедить американцев в важности помощи Украине

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Kacper Pempel/Reuters

Президент США Джо Байден не смог объяснить американцам необходимость дальнейшей поддержки Украины. Такое мнение высказал обозреватель Newsweek Йони Михани.

По его словам, поскольку Байден не смог донести до граждан США логическое обоснование участия страны в украинском конфликте, это привело к тому, что большинство американцев не одобряют выделение конгрессом дополнительных средств Киеву.

Михани считает, это может привести к уменьшению оказываемого Украине объема помощи. Согласно недавнему опросу телеканала CNN, многие американцы высказались против выделения дополнительных денег Украине.

В частности, 55% участников опроса заявили, что конгресс не должен одобрять дополнительное финансирование, а 51% заявили заявили, что Вашингтон сделал уже достаточно, написал журналист.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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