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Кандидат в президенты США рассказал, чем выгодно отличается от Трампа

Кандидат в президенты Рамасвами: я смогу объединить США в отличие от Трампа

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CNP/AdMedia/Global Look Press

Кандидат в президенты США, республиканец Вивек Рамасвами ответил на критику схожести его предвыборной программы с фаворитом гонки внутри Республиканской партии, бывший главой государства Дональдом Трампа, передает Fox News. По его словам, его позиции действительно во много схожи с 77-летнем экс-главой Белого дома, но они расходятся как минимум в возрасте.

«Мы обращаемся к следующему поколению молодых американцев. Вот почему я могу одержать уверенную победу на этих выборах так, как не может ни один другой кандидат», — отметил 38-летний Рамасвами.

Он добавил, что не оставляет без внимания ни один штат и город в США. Рамасвами подчеркнул, что в отличие от Трампа готов к более решительным шагам в сфере образования или в борьбе с нелегальными мигрантами.

«Главное отличие в том, что я смогу объединить эту страну, приведя следующее поколение американцев к видению того, что значит быть американцем, возродить национальную гордость в том следующем поколении, где ее не хватает», — заключил кандидат.

Ранее в США рассказали, кто может стать новым президентом страны.

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