В Италии рассказали о подходе Европы и США по вопросам Украины

Страны Европы не должны постоянно следовать за Соединенными Штатами по ситуации с Украиной, особенно это касается вооружения, считает вице-премьер, министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни. Об этом сообщает ANSA.

Как утверждает глава итальянского дипведомства, по ситуации с обороной «Европе необходимо сделать несколько шагов вперед».

«Мы должны быть более амбициозными. Мы также увидели на примере Украины, что не можем постоянно бежать за Соединенными Штатами», — добавил Таяни в ходе выступления на форуме Амброзетти в городе Черноббио.

Глава МИД Италии добавил, что страна продолжает взаимодействовать с американской стороной.

Таяни также затронул ситуацию в Африке и миграционную проблему.

До этого в США оценили эффективность поставок на Украину истребителей F-16.

Ранее в Швеции решили сжечь Устав НАТО.