Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что республике необходимо сотрудничество с Россией. В своем Telegram-канале он отметил, что от этого зависит существование государства.

«Я всегда выступал за стратегическое партнерство с Российской Федерацией, никогда от этого не отказывался и не отказываюсь. Без хороших партнерских отношений с Россией Молдова не выживет. Нам нужны энергоресурсы и рынок наших партнеров из России. Я уже приводил пример: в этом году в Молдове будет собрано 400-500 тысяч тонн яблок, которые некуда продавать, кроме как в СНГ и Россию, в частности», — пояснил Додон.

Он добавил, что политические партии в Молдавии не должны быть пророссийскими из-за этого или проевропейскими. Додон подчеркнул, что стране нужны промолдавские политические силы.

Еще в 2020 году президентом Молдавии стала лидер условно прозападной партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Год спустя политической силе удалось получить большинство в парламенте после досрочных выборов и активизировать курс на сближении с Евросоюзом и США. В 2022 году Молдавия получила статус кандидата на вступление в ЕС вместе с Украиной. В ходе украинского конфликта в Кишиневе начали говорить о «российской угрозе» и сокращать связи с СНГ. В частности, в мае 2023 года Санду обвинила Россию в попытки «свержения» молдавских властей. При этом оппозиция, в том числе партия социалистов бывшего президента страны Игоря Додона, считает, что руководство государства действует по указке «западных кураторов».

Ранее в России заявили о желании Запада сделать из Молдавии вторую Украину.