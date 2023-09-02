В Китае заявили о готовности сотрудничать с Турцией для разрешения конфликта на Украине

Китай готов сотрудничать с Турцией для разрешения конфликта на Украине, ряд стран используют украинский кризис в других целях. Об этом заявил посол КНР в Анкаре Лю Шаобин (Liu Shaobin), его словам приводит газета Aydınlık.

Дипломат отметил, что Пекин высоко оценивать усилия Анкары по созданию нового зернового коридора, а также призывает к удовлетворению требований российской стороны.

«Некоторые страны используют украинский кризис в других целях. Это подрывает международное сотрудничество. Мы, как Китай, готовы приложить совместные усилия для разрешения украинского кризиса», — сказал посол Лю Шаобин.

По его словам, Турция и Китай могут работать в координации для разрешения украинского конфликта, позиция обоих стран по этому вопросу схожи.

24 февраля 2023 года Китай представил мирный план из 12 пунктов по урегулированию вооруженного конфликта на Украине. В документе содержатся призывы к прекращению огня и боевых действий, избеганию эскалации украинского кризиса, а также к скорейшему возобновлению диалога между Киевом и Москвой.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.