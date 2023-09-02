Зеленский примет участие в заседании СБ ООН по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие во встрече мировых лидеров Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке, а также в заседании Совета безопасности по Украине 20 сентября. Об этом сообщил журналистам постоянный представитель Албании при ООН Ферит Ходжа, передает Guardian.

Других подробностей он не привел.

Накануне Ходжа заявлял, что Зеленский, возможно, лично выступит на заседании Совета Безопасности организации 20 сентября.

Дипломат отметил, что данный визит станет для Зеленского первым посещением Совета Безопасности ООН после начала украинского конфликта.

До этого постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Зеленский может приехать в США, чтобы принять участие в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, которая состоится 19—25 сентября.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.