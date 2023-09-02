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Спикера Рады позвали на встречу G7

На парламентскую встречу G7 пригласили спикера Рады Стефанчука

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РИА «Новости»

В начале сентября в Японии состоится четырехдневный форум «Большой семерки» (G7) на парламентском уровне, передает NHK. По информации телеканала, мероприятие стартует 7 сентября, в этом году на него пригласили и представителя Украины — спикера Верховной рады Руслана Стефанчука.

«Ожидается, что участники встречи подтвердят свою политику по поддержанию и укреплению международного порядка во взаимодействии с правительствами каждой страны <…> Стефанчук будет присутствовать в качестве гостя для обмена мнениями о ситуации в Украине и энергетической безопасности», — говорится в сообщении.

Как отмечает NHK, Япония, которая председательствует в G7 в этом году, хотела бы использовать различные возможности после саммита группы, который состоялся в мае. В частности, по данным телеканала, Токио использует другие мероприятия организации, чтобы подтвердить солидарность «Большой семерки» по Украине.

Ранее Украину не пригласили к участию в саммите G20.

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