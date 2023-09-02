Эксперт рассказал, что в США думают о судьбах украинцев

Правящая элита Соединенных Штатов не намерена заканчивать конфликт на Украине, утверждает американский политический обозреватель и радиоведущий Скотт Хортон. Об этом сообщается в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«А жизни украинских солдат имеют для американских политиков ту же ценность, что и американские налоги — ничего», — считает Хортон.

По словам эксперта, президент США Джо Байден, если проиграет на будущих выборах, вместе со своей администрацией будут пытаться помешать в урегулировании кризиса на Украине.

По мнению Хортона, в США не существует такого понятия как национальные интересы. При этом политики действуют лишь во имя собственной выгоды, заключил колумнист агентства.

До этого офицер ВС США Дэниел Дэвис утверждал, что украинское контранступление завершится до конца сентября.

Также в США заявили, что не помогают Украине наносить удары вглубь территории России.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.