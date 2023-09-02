Депутат Сокол снялся с выборов главы Хакасии

Попавший в реанимацию депутат Госдумы Сергей Сокол заявил что по состоянию здоровья снимает свою кандидатуру с выборов на пост главы Хакасии. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Депутат подчеркнул, что быть губернатором — это серьезная и ответственная работа, которая не позволяет «ни на день» выходить из строя. Сокол признался, что принял «сложное, но честное решение» — снять свою кандидатуру с выборов главы республики. Депутат обратил внимание, что команда и семья его поддержали и он также рассчитывает на поддержку избирателей.

«Сегодня я не могу с полной отдачей посвятить себя борьбе за губернаторский пост. Но обещаю — все планы мы выполним», — отметил Сокол.

Депутата 31 августа экстренно госпитализировали в Москве с обострением после ранее перенесенного перитонита. По словам сенатора РФ Александра Жукова, он находится в реанимации в госпитале им. А.А. Вишневского. Соколов приступил к работе, не дождавшись полного выздоровления.

Ранее социологи опубликовали результаты исследования о выборах в Хакасии.