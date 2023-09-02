Путин поздравил Вьетнам с годовщиной независимости

Президент России Владимир Путин поздравил президента Вьетнама Во Ван Тхыонгу с 78-летием провозглашения независимости республики. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Уважаемый товарищ Во Ван Тхыонг, примите искренние поздравления по случаю 78-летия провозглашения независимости Вьетнама», — уточнили в сообщении.

Путин напомнил, что российско-вьетнамские отношения основываются на традициях дружбы и взаимного уважения. Между двумя странами налажено сотрудничество в различных сферах и взаимодействие в международных делах.

Российский лидер выразил уверенность, что совместными усилиями страны упрочат стратегическое партнерство для обеспечения безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Путин пожелал вьетнамцам «счастья и процветания».

В середине августа Вьетнам увеличил срок безвизового пребывания для россиян. Отмечается, что обновленная визовая политика Вьетнама направлена на привлечение российских туристов.

Ранее Вьетнам передал гуманитарную помощь пострадавшим от тайфуна в Приморье.