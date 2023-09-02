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Байден может подписать соглашение с Вьетнамом о сотрудничестве

WP: Байден может подписать соглашение с Вьетнамом о стратегическом сотрудничестве

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Kevin Lamarque/Reuters

Американский лидер Джо Байден в ходе своего визита во Вьетнам может подписать соглашение о партнерстве с государством. Об этом сообщает издание The Washington Post.

Отмечается, что данное соглашение может стать важным шагом по углублению США в отношениях с азиатскими государствами.

Ранее Байден заявил о намерении в ближайшее время посетить Вьетнам, так как в Ханое желают улучшения отношений с Вашингтоном. По словам Байдена, он скоро поедет во Вьетнам, так как власти этой страны хотят изменить отношения с США и стать партнерами Вашингтона. Президент США отметил, что в мире сейчас происходят перемены, при этом имеется возможность для «разумных изменений динамики».

Байден заявил об этом во время выступления на мероприятии по сбору средств на предвыборную кампанию, проходившем в городе Альбукерке, в Нью-Мексико.

До этого Министерство иностранных дел Вьетнама заявило о желании способствовать разрешению украинского конфликта. В Ханое заявили, что Вьетнам с особым вниманием следит за развитием конфликта на Украине. Власти страны выступают за решение вопроса мирным путем, за столом переговоров, основываясь на постулатах международного права. Вьетнам готов способствовать развитию диалога и поиску решений для скорейшего урегулирования ситуации.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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