В КНР назвали последствия военной помощи США Тайваню

Пекин не ограничится заявлениями в ответ на военную помощь США Тайваню. Об этом пишет китайская газета Global Times.

Согласно информации издания, власти Тайваня отмечают, что Вашингтон в очередной раз «переступил порог» во вмешательстве в вопрос Тайваня.

«С ростом числа и интенсивности методов вмешательства нельзя игнорировать назревающую и неминуемую бурю последствий для Тайваня», — говорится в публикации.

Автор подчеркнул, что Вашингтон своими действиями намеренно провоцирует Пекин, нарушая принцип одного Китая. В связи с этим в Пекине не исключают вариант с применением силы.

До этого профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун писал, что военная помощь Соединенных Штатов Тайваню демонстрирует желание Вашингтона спровоцировать военный конфликт с Китаем.

С его точки зрения, в США поняли, что им не удается сдерживать развитие КНР.

Ранее в КНР высказались о военных поставках США Тайваню.