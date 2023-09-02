Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В КНР назвали последствия военной помощи США Тайваню

GT: Китай не ограничится заявлениями в ответ на военную помощь США Тайваню

close
100%
Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Пекин не ограничится заявлениями в ответ на военную помощь США Тайваню. Об этом пишет китайская газета Global Times.

Согласно информации издания, власти Тайваня отмечают, что Вашингтон в очередной раз «переступил порог» во вмешательстве в вопрос Тайваня.

«С ростом числа и интенсивности методов вмешательства нельзя игнорировать назревающую и неминуемую бурю последствий для Тайваня», — говорится в публикации.

Автор подчеркнул, что Вашингтон своими действиями намеренно провоцирует Пекин, нарушая принцип одного Китая. В связи с этим в Пекине не исключают вариант с применением силы.

До этого профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун писал, что военная помощь Соединенных Штатов Тайваню демонстрирует желание Вашингтона спровоцировать военный конфликт с Китаем.

С его точки зрения, в США поняли, что им не удается сдерживать развитие КНР.

Ранее в КНР высказались о военных поставках США Тайваню.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях