Стала известна дата выступления Зеленского в ООН

Выступление президента Украины Владимира Зеленского на неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН должно состояться в первой половине дня 19 сентября. Об этом говорится в распространенной в штаб-квартире всемирной организации программе сессии Генассамблеи, передает ТАСС.

Согласно программе, неделю высокого уровня 19 сентября откроет выступление президента Бразилии Лула Да Силвы. После него выступит глава США Джо Байден. Кроме того, в первый день работы запланированы выступления лидеров Турции, ЮАР, Венгрии, Узбекистана и Казахстана.

Как отмечает ТАСС, программа носит предварительный характер.

До этого постоянный представитель Албании при ООН Ферит Ходжа заявлял, что Зеленский, возможно, лично выступит на заседании Совета Безопасности организации 20 сентября по украинскому сюжету.

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд также говорила о том, что украинский лидер может приехать в США для участия в неделе высокого уровня ГА ООН, которая состоится с 19 по 25 сентября в Нью-Йорке.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.