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Путин посетил родные места его предков

Песков: Путин посетил родные места его предков в Тверской области

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил ТАСС, что Владимир Путин вечером в пятницу посетил родные места его предков в Тверской области.

По словам представителя Кремля, после посещения мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске Путин решил заехать в село Тургиново.

«Это достаточно недалеко. Он посетил родные места для его рода. Видеоинформацию об этом мы на днях предоставим», — сказал Песков.

До этого в местных Telegram-каналах и других социальных сетях Тверской области появились видеокадры, на которых Путин вышел из кортежа пообщаться с местными жителями. Утверждается, что кадры были сняты в районе села Тургиново в Калининском районе Тверской области.

1 сентября Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия новых общеобразовательных учреждений в российских регионах. По словам главы России, за последние 4,5 года в результате реализации госпрограммы развития образования условия обучения улучшены для более 1,5 млн школьников.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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