Критика контрнаступления Вооруженных сил Украины «делу не помогает», прогресс есть, заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, чьи слова приводит РИА Новости.

«Мы видели заметный прогресс и мы сфокусированы на том, чтобы этот прогресс продолжался», — сказал он.

Представитель Белого дома не смог ответить, в чем конкретно заключается прогресс контрнаступления ВСУ, но отметил отважность и бесстрашие украинских воинов.

Кирби от лица администрации Соединенных Штатов пообещал обеспечить техническую сторону наступления украинской армии.

«Критиковать партнера и друга, когда он пытается продвинуться в кровавых, ужасных и жестоких условиях — делу не помогает», — резюмировал чиновник.

До этого сотрудник американского Совета по международным отношениям Чарльз Купчан заявил, что западные союзники Украины раздражены тактикой Киева и медленным прогрессом контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.