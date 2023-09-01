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В Белом доме заметили прогресс в контрнаступлении ВСУ

Белый дом: критика контрнаступления ВСУ «делу не помогает», прогресс есть

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Alex Brandon/AP

Критика контрнаступления Вооруженных сил Украины «делу не помогает», прогресс есть, заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, чьи слова приводит РИА Новости.

«Мы видели заметный прогресс и мы сфокусированы на том, чтобы этот прогресс продолжался», — сказал он.

Представитель Белого дома не смог ответить, в чем конкретно заключается прогресс контрнаступления ВСУ, но отметил отважность и бесстрашие украинских воинов.

Кирби от лица администрации Соединенных Штатов пообещал обеспечить техническую сторону наступления украинской армии.

«Критиковать партнера и друга, когда он пытается продвинуться в кровавых, ужасных и жестоких условиях — делу не помогает», — резюмировал чиновник.

До этого сотрудник американского Совета по международным отношениям Чарльз Купчан заявил, что западные союзники Украины раздражены тактикой Киева и медленным прогрессом контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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