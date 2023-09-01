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В ООН допустили личное участие Зеленского в заседании по Украине

Посол Албании в ООН Ходжа: Зеленский может выступить на Генассамблее ООН

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Ukrainian Presidential Press Office/AP

Постоянный представитель Албании при ООН Ферит Ходжа заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, возможно, лично выступит на заседании Совета Безопасности организации 20 сентября по украинскому сюжету. Его слова на брифинге передает ТАСС.

Ходжа указал, что заседание с учетом проведения в эти дни недели высокого уровня Генассамблеи пройдет на уровне глав делегаций.

«Я могу почти подтвердить, это, конечно, зависит не от меня, что президент Зеленский будет в Нью-Йорке», — сказал дипломат.

Он отметил, что данный визит станет для Зеленского первым посещением Совета Безопасности ООН после начала украинского конфликта. По данным постпреда Албании, у глав Украины запланирована встреча с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Ходжа также заявлял, что заседание Совета безопасности Организации Объединенных Наций по теме Украины, которое планируется провести 20 сентября, состоится на уровне глав делегаций.

До этого постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Зеленский может приехать в США, чтобы принять участие в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, которая состоится 19—25 сентября.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.

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