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В США сообщили о подготовке Белого дома к запуску республиканцами импичмента Байдена

NBC News: Белый дом готовится к запуску республиканцами импичмента Байдена

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Nicolas Datiche/Pool/AP

Администрация американского лидера Джо Байдена начала активную подготовку к возможному запуску республиканцами расследования в рамках процедуры импичмента. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

«Белый дом создал военную комнату из двух десятков юристов, советников по законодательству и нанятых коммуникаторов, чтобы лидировать в агрессивном ответе на вероятное республиканское расследование в рамках импичмента президента Джо Байдена», — сказано в публикации.

Источники добавили, что советники главы Белого дома собираются дать «энергичный ответ против расследования», показав действия Республиканской партии как бездоказательный трюк, который призван создать хаос.

28 августа политолог Дмитрий Дробницкий заявлял, что возможный импичмент против Байдена не скажется на его переизбрании на второй срок. По его словам, если Демократическая партия США пожелает, чтобы он переизбрался, то никакие доказательства в его незаконной деятельности этому не помешают.

В этот же день сообщалось, что ряд представителей республиканцев палаты представителей конгресса США выступили за старт процедуры импичмента президента Соединенных Штатов.

До этого спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти говорил, что имеющиеся у республиканцев данные позволяют поставить вопрос об импичменте Байдена. Спикер считал, что вся семья американского президента вовлечена в «культуру коррупции».

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.

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