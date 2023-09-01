Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ООН анонсировали заседание по Украине с участием Лаврова

Постпред Албании: заседание СБ ООН по Украине пройдет на уровне глав делегаций

close
100%
Brendan McDermid/Reuters

Заседание Совета безопасности Организации Объединенных Наций по теме Украины, которое планируется провести 20 сентября, состоится на уровне глав делегаций. Об этом заявил в ходе пресс-конференции постоянный представитель председательствующей в Совбезе Албании Ферит Ходжа, передает РИА Новости.

«Мы собираемся воспользоваться присутствием лидеров в городе для проведения дискуссии на уровне глав делегаций», — сказала он, отметив, что 20 сентября приходится на неделю высокого уровня сессии Генассамблеи ООН.

Предварительно известно, что Россию будет представлять министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Также в неделе высокого уровня ожидается участие президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена.

31 августа постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявляла, что заседание Совбеза организации по Украине должно будет состояться на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи организации, которая пройдет с 19 по 26 сентября.

Также она на брифинге в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке сообщала, что Зеленский может приехать в США, чтобы принять участие в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях