В ООН анонсировали заседание по Украине с участием Лаврова

Заседание Совета безопасности Организации Объединенных Наций по теме Украины, которое планируется провести 20 сентября, состоится на уровне глав делегаций. Об этом заявил в ходе пресс-конференции постоянный представитель председательствующей в Совбезе Албании Ферит Ходжа, передает РИА Новости.

«Мы собираемся воспользоваться присутствием лидеров в городе для проведения дискуссии на уровне глав делегаций», — сказала он, отметив, что 20 сентября приходится на неделю высокого уровня сессии Генассамблеи ООН.

Предварительно известно, что Россию будет представлять министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Также в неделе высокого уровня ожидается участие президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена.

31 августа постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявляла, что заседание Совбеза организации по Украине должно будет состояться на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи организации, которая пройдет с 19 по 26 сентября.

Также она на брифинге в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке сообщала, что Зеленский может приехать в США, чтобы принять участие в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.