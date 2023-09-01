Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В МИД Белоруссии отреагировали на нарушение госграницы вертолетом польской армии

Минск потребовал от Польши разъяснений из-за нарушения госграницы их вертолетом

close
100%
Виктор Толочко/РИА «Новости»

В министерство иностранных дел Белоруссии вызван временный поверенный в делах Польши в республике Войцех Филимонович, от которого потребовали разъяснений из-за нарушения белорусской границы вертолетом польской армии. Об этом сообщается на сайте МИД страны.

«От польской стороны потребованы соответствующие разъяснения и проведение тщательного расследования случившегося инцидента. О результатах расследования и причинах произошедшего, как это принято в международном общении, должна быть уведомлена белорусская сторона в приемлемые сроки», — сказано в сообщении.

Кроме того, отмечается, что к польским властям выражена настоятельная просьба принять меры для исключения подобных ситуаций в будущем.

Днем 1 сентября пограничный комитет Белоруссии сообщал, что белорусские пограничники зафиксировали нарушение воздушного пространства республики со стороны Польши в Берестовицком районе Гродненской области. Уточнялось, что польский военный вертолет Ми-24 на предельно малой высоте пересек государственную границу, залетел на глубину до 1200 метров на территорию страны, а затем вернулся обратно.

Ранее Минск усомнился в готовности Польши к демонтажу забора на границе.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях