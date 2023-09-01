В МИД Белоруссии отреагировали на нарушение госграницы вертолетом польской армии

В министерство иностранных дел Белоруссии вызван временный поверенный в делах Польши в республике Войцех Филимонович, от которого потребовали разъяснений из-за нарушения белорусской границы вертолетом польской армии. Об этом сообщается на сайте МИД страны.

«От польской стороны потребованы соответствующие разъяснения и проведение тщательного расследования случившегося инцидента. О результатах расследования и причинах произошедшего, как это принято в международном общении, должна быть уведомлена белорусская сторона в приемлемые сроки», — сказано в сообщении.

Кроме того, отмечается, что к польским властям выражена настоятельная просьба принять меры для исключения подобных ситуаций в будущем.

Днем 1 сентября пограничный комитет Белоруссии сообщал, что белорусские пограничники зафиксировали нарушение воздушного пространства республики со стороны Польши в Берестовицком районе Гродненской области. Уточнялось, что польский военный вертолет Ми-24 на предельно малой высоте пересек государственную границу, залетел на глубину до 1200 метров на территорию страны, а затем вернулся обратно.

Ранее Минск усомнился в готовности Польши к демонтажу забора на границе.